Зарплаты врачей выросли в среднем до 15 тысяч гривен, медсестер – до 8 тысяч. Новости

До конца 2020 года вся система здравоохранения должна заработать по евростандартам. Первые изменения уже ощутимы. По-новому больницы оказывают первичную помощь. У украинцев появились собственные семейные врачи. Декларации подписали уже более 26 млн пациентов, пишет « Сегодня.ua » .

В амбулаториях вместо бумажных карточек и рецептов – электронные. Это усовершенствовало работу программы « доступные лекарства » , по которой 7 млн украинцев получают препараты от бронхиальной астмы, диабета и сердечно сосудистых заболеваний бесплатно.

Выросли и зарплаты: врачей в среднем до 15 тыс. грн, медсестер – до 8 тыс.