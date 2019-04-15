Зарплаты врачей выросли в среднем до 15 тысяч гривен, медсестер – до 8 тысяч. Новости

До конца 2020 года вся система здравоохранения должна заработать по евростандартам. Первые изменения уже ощутимы. По-новому больницы оказывают первичную помощь. У украинцев появились собственные семейные врачи. Декларации подписали уже более 26 млн пациентов, пишет «Сегодня.ua».
В амбулаториях вместо бумажных карточек и рецептов – электронные. Это усовершенствовало работу программы «доступные лекарства», по которой 7 млн украинцев получают препараты от бронхиальной астмы, диабета и сердечно сосудистых заболеваний бесплатно.
Выросли и зарплаты: врачей в среднем до 15 тыс. грн, медсестер – до 8 тыс.
«Я буду доволен тогда, когда мы приведем все медицинские учреждения в хорошее качество, когда мы приведем качество предоставления медицинских услуг к такому, которое соответствует сегодня европейским стандартам. Я буду доволен тогда, когда все врачи будут получать достойную оплату своего труда. Мы точно на верном пути», – сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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