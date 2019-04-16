Ну, прям Монте-Карло: В «ДНР» показали лучшие тела фитнес-бикини (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке прошел весенний Кубок Донбасса по бодибилдингу и фитнесу. В соревновании принимали участие 88 спортсменов из «ДНР» и «ЛНР». Участники и зрители активно делятся фотографиями в соцсетях.

Самой многочисленной была номинация фитнес-бикини. Чемпионкой в группе «165 см +» стала 23-летняя дончанка Валерия Сайко. Девушка раньше работала в стоматологии, а теперь преподает фитнес желающим похудеть, а также подрабатывает наращиванием ресниц. «В зал пришла три года назад; хотела привести себя в форму. Думала, куплю абонемент на месяц и тот не выхожу. Теперь не могу ни недели без тренировок. Тренируюсь 5 раз в неделю. Относительно диеты – ем куриную грудку и морепродукты. В рацион включаю фрукты и ту же пекинскую капусту. Перед самими соревнованиями полностью отказываюсь от сладкого и мучного», – рассказала журналистам победительница.

Абсолютным чемпионом среди мужчин стал 23-летний Максим Козлов из Снежного. Он студент горного факультета «Донецкого национального технического университета ДНР».

Также соревновались девочки, в номинации детский фитнес самой юной участнице – всего 6 лет.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на увиденное. Родные и знакомые, конечно, поддерживали участников. Но большинство же все-таки относятся к подобным соревнованиям (в частности, относительно женских тел) скептически:

Алексей: «Что-то мне не нравятся такие дамы… Да, занимаются, это похвально, но как то Фе...»;

Лола: «Всяко лучше, чем мисс ДНР. Тут хотя бы работа видна, а не поросячья морда»;

Стас: «Зачем девушке в 23 года такая фигура? А что будет в 33?»;

Руслан: «Нормальные девчюли))»;

Андрей: «Судя по комментариям, никто не понимает, какой это тяжелый труд! Девчонки, молодцы!».

Традиционно в дискуссии участвуют сторонники мнения, что во время войны подобные конкурсы – «пир во время чумы», а также те, кто ко всему относится с юмором:

Ника: «Ну, прям Монте-Карло»;

Татьяна: «Пир во время чумы такие конкурсы во время войны! А девушки не хотят санитарками добровольно у раненых потрудиться?»

Юлия: «Санитарки не ходят с аптечкой и жгутом, санитарка ходит с тряпкой и шваброй»;

Сергей: «Такая санитарка очень раненому поможет. Тряпкой перевязку сделает, а из швабры отличный фиксатор при переломах»;

«Кот»: «Надеюсь, что организаторы следующего конкурса учтут пожелания общественности и оденут девочек в униформу медсестер»;

Евгений: «Пора заканчивать войну, днр уже проиграла, она всем насточертела»;

Наталья: «Забодали своей типа "войной". Когда уже Киев брать будете?»;

Анастасия: «Комменты –зачет))) Война... война… не всех убила».

Как сообщалось ранее, на подконтрольной Украине части Донецкой области также проши соревнования за кубок Донбасского региона по бодибилдингу и фитнесу.

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