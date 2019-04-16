Войска РФ добровольно не уйдут из Донбасса, – эксперт. Новости

Российские войска не уйдут из Донбасса добровольно. Президент России Владимир Путин чувствует себя достаточно уверенно. Такое мнение выразил экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает «Gazeta.ua».

Как напомнил Романенко, Россия не была наказана за инцидент возле Керченского пролива, в результате которого Украина потеряла 3 судна, а 24 украинских моряка оказались в плену. «Запад ограничился лишь персональными санкциями против тех нескольких россиян, кто осуществлял захват», – отметил он.

По мнению генерала, РФ сейчас достаточно сильна, а союзники Украины крайне слабо и вяло влияют на Москву. «Поэтому у Путина пока нет поводов "сливать" Донбасс, уходить оттуда», – считает Романенко.

Он убежден, что Российский лидер ищет такой путь, который позволит ему уйти из Донбасса, сохранив лицо и оставив эти территории в таком виде, чтобы через них можно было оказывать давление на Украину, если не управлять ею.

«Просто так уйти – это позиция слабого. А сейчас говорить о том, что Россия слаба, не приходится», – добавил эксперт.

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