Просто не успели: Савченко и Рубана выпустили на свободу. Новости

В полночь с 15-го на 16 апреля Броварской горрайонный суд Киевской области освободил из-под стражи подозреваемых внефракционного нардепа Надежду Савченко и экс-главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана, передает «Страна».

15 апреля у Савченко и Рубана истекла ранее избранная мера пресечения. Суд не успел ее продлить в текущем заседании. Однако прокуроры могут выступить с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемым на следующем заседании суда, которое запланировано на 7 мая.

В конце заседания Рубану стало плохо, его вывели из помещения.

16 апреля в 00:36 правоохранители просят всех собравшихся и участников процесса покинуть здание суда в Броварах. «Мама, пошли», – сказала Савченко на выходе из суда.

Как сообщалось ранее, СБУ предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращение с оружием.

Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.

В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.