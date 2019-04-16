Лиман удивляет: Блогер показал город на Донетчине (Видео). Новости

Переселенец из неподконтрольного украинской власти Донецка Максим Копачевский побывал в Лимане (до переименования – Красный Лиман, Донецкая обл.). Своими впечатлениями он поделился в соцсети.

Погода была дождливой. И блогер отметил, что из-за этого все смотрится в серых тонах.

По словам Максима, он побывал на меньшей, южной стороне города, где расположен железнодорожный вокзал. Блогер показал саму ж/д станцию, а также улицы, дома города. Максим продемонстрировал небольшой простой кафетерий под названием «Престиж» и заведение «Замок» – со львами на входе и стилизованное под старинный замок. «Лиман удивляет», – прокомментировал блогер.

Также он показал, как выглядит спортивный комплекс «Локомотив» и граффити на стенах домов. В одном из дворов, у многоэтажек, Максим обнаружил колонку, где можно вручную накачать воды из скважины.

Кроме того, Максим показал здание Дома науки и техники, которое было построено в 1929 году.

Поделился блогер и кадрами природы. «Лиман славится своими лесами, а не инфраструктурой. Сюда едут отдыхать на природе, в лесу и на озера», – отметил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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