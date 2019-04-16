Со скидкой до 50%: В Мариуполе запустили автобусный лоукост. Новости

В Мариуполе 15 апреля стартовал пилотный проект автобусного лоукоста, позволяющего сэкономить на предварительной покупке билета до 50% его стоимости. Об этом сообщает пресс-служба сервиса продаж билетов inBus.ua.

«Автобусный лоукост являет собой гибкую тарифную систему, суть которой довольно проста – чем раньше пассажир покупает билет на автобус, тем ниже его стоимость. При этом количество льготных мест является ограниченным. Скидки на автобусные билеты в рамках данной системы могут достигать 50%», – говорится в сообщении.

На момент запуска лоукост-системы пассажирам предлагаются билеты на 4 автобусных рейса:

Мариуполь – Киев;

Мариуполь – Днепр;

Мариуполь – Харьков;

Мариуполь – Запорожье.

Объем скидки зависит от того, за сколько дней до отправления приобретен билет:

за 10 дней и менее – полная стоимость;

за 10-15 дней – скидка 25%;

за 15 дней – скидка 50%.

Отмечается, что билеты со скидкой можно приобрести в кассах автостанций Украины, на сайте inBus.ua и агентской сети (фиксированные точки продаж, терминалы самообслуживания, различные интернет-ресурсы).

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