В Пенсионном фонде пояснили, почему убрали услугу о дате пересечения линии разграничения. Новости

Пенсионный фонд Украины может возобновить на своем веб-портале электронных услуг функцию по проверке даты пересечения пенсионерами линии разграничения на Донбассе. Но для этого необходимо внести соответствующие изменения в нормативные акты. Об этом в ответ на запрос «Донецких новостей» сообщил директор Департамента информационных систем и электронных реестров ПФУ Александр Малецкий.
«Информация о пересечении пунктов пропуска зоны операции Объединенных сил (ООС) возможно будет после внесения соответствующих изменений в соответствующие акты законодательства», – отметил он.
Директор Департамента пояснил, что портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) действует в соответствии с разделом IV «Положения об организации приема и обслуживания лиц, обращающихся в органы ПФУ».
В нем определено, что пользователю веб-портала предоставляется доступ к следующей информации:
- сведения о застрахованном лице;
- данные о пенсионных выплатах;
- состояние взаиморасчетов по обязательствам плательщика;
- запросы для подготовки в бумажной форме справок, других документов, которые заявитель получает во время личного обращения в органы Пенсионного фонда;
- и др.
При этом в перечне услуг нет информации о пересечении пунктов пропуска зоны ООС. «Таким образом, на сегодня отсутствуют основания для наполнения соответствующей информации, поэтому вкладка ["Перетин КПВВ" на веб-портале] не активна из-за отсутствия актуальной информации для отображения», – резюмировал Александр Малецкий.
Напомним, ранее на Портале электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua) в разделе «Дані з реєстру застрахованих осіб» в личном кабинете пользователя была вкладка «Перетин КПВВ» («Пересечение КПВВ»), в которой планировалось отображать информацию о пересечении пенсионером украинских контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Однако со временем эту функцию деактивировали.
При этом на Портале остались доступными иные функции для пенсионеров, в том числе переселенцев. В частности, здесь можно в онлайн-режиме записаться на прием (получить электронный талон) в любое управление ПФУ, в том числе, расположенное в Донецкой или Луганской областях, настроить сервис SMS-информирования от Пенсионного фонда, получить электронные документы с подтвержденным QR-кодом и др.
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