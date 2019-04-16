Начинаем экономить и на выплатах по больничным?. Статьи

Первые жалобы от переселенцев о том, что им начали задерживать выплаты по больничным листам, появились еще в конце февраля нынешнего года. Причем, поначалу, это были единичные случаи. Однако, уже в марте процесс этот принял системный характер. Причем, к жалобам о задержке выплаты больничных присоединились жалобы на задержки по выплатам так называемых родовых и декретных.

Нет, пособия по временной нетрудоспособности (в народе – просто больничные) в конце концов выплачивали и выплачивали полностью. Однако, сроки их выплат…

«Левые» больничные

Сложившуюся ситуацию существенно «накалило» заявление Фонда социального страхования (ФСС), сделанное 12 марта. Оно как бы не имело отношения к задержкам. В нем говорилось, что большое количество больничных листов, выданных в прошлом 2018 году украинцам и проверенных ФСС, «оказались с нарушениями».

«Всего в течение 2018 года Фонд социального страхования проверил 207 500 листов временной нетрудоспособности, из которых 31,4 тысячи — во время проверок работодателей. Количество нарушений, найденных во время таких проверок, составило 27,3%... Аудит осуществляется с целью обеспечения целевого использования средств общеобязательного государственного социального страхования и предупреждение неправомерных выплат», – заявили тогда в Фонде.

Сообщение посеяло почти легкую панику в среде переселенцев, так как из него было совершенно непонятно, какие именно больничные листы проверялись, и каковы возможные последствия этой проверки.

Буквально через пару недель «поддала пару» и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Опять же формально, ее заявление касалось того, что еще до конца нынешнего года в Украине вместо физических бумажных больничных листов введут электронные листы нетрудоспособности. Однако…

«Там очень большие коррупционные схемы с больничными. У нас уже есть пилотная программа по электронной медицинской карте. Где пациент идет к врачу, и вместо того, чтобы написать в медицинскую историю на бумаге, все будет сейчас в системе eHealth. Также до конца этого года будут электронные больничные. Их будут получать от своих семейных врачей. Он и будет отвечать за свою электронную подпись на этом больничном. Когда придут в больницу или домой, а "больного" нет на месте, то отвечать будет не только этот человек, но и врач, который выдал больничный», - сообщила она.

Болеем в долг

А тем временем сроки задержки выплат по больничным листам потихоньку увеличивались. Более того. Начали образовываться и накапливаться долги по невыплаченным суммам.

В конце концов, 26 марта ФСС дал официальные объяснения по этому поводу. Оказалось, что переселенцы – лишь видимая верхушка айсберга. Никаких акций конкретно против них Фонд не проводил (в том числе и проверок, выданных именно им больничных листов). Проблема куда шире. Выплаты по больничным листам задерживают… вообще всем украинцам.

«В связи с невыполнением в 2018 году плана поступления единого социального взноса и увеличения затрат на материальное обеспечение в связи с ростом среднемесячной зарплаты, возможно продление стандартных сроков перечисления средств», – предельно размыто пояснил ФСС. Однако там немедленно добавили, что «помощь и страховые выплаты, финансируемые Фондом социального страхования Украины, предоставляются застрахованным лицам в полном объеме».

То есть, говоря простым языком, выплаты по больничным листам действительно немного задерживаются, но, в конце концов, деньги всем выплачивают полностью.

Причем, как бы между прочим, в Фонде сообщили, что в минувшем 2018 году украинские работники попросили у ФСС возместить больничные за 38 млн рабочих дней. Полная сумма компенсации государства на эти больничные составила 11,56 млрд грн. И коснулась она в общей сложности более чем 2,5 млн человек. Причем, почти каждый четвертый из них был переселенец…

Немалая «донецкая» доля

И действительно, по данным Фонда, ежемесячные страховые выплаты по стране в прошлом году получали более 208 тыс. человек, из которых более 47 тыс. были внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые получали эти выплаты на подконтрольной Украине территории. Так что переселенцев происходящие процессы коснулись в полной мере.

Впрочем, нельзя сказать, что остальные жители Донбасса остались в стороне. Как известно, ни Донецкая, ни Луганская области не относятся к лидерам по выплатам по больничным листам в Украине.

Тем не менее, в прошлом 2018 году, согласно данным самого Фонда, его затраты в Донецкой области составили более 671 млн грн, а в Луганской – почти 136 млн грн. Если учесть, что среднедневный выплаты ФСС составили в прошлом году 224,4 грн на одного нетрудоспособного, то выходит, что Донецкая область в прошлом году получила оплату по больничным за 2,99 млн человеко-дней. Луганская область – за более чем 606 тыс. человеко-дней.

Кстати, Донецкая область лидирует по количеству потерпевших (на производстве) и членов их семей (имеющих право на выплаты в случае смерти самого работника), которым ФСС производит страховые выплаты. По состоянию на 1 января 2019 года в Донецкой области таких насчитывалось – 43 996 человек. В Луганской области – 15 806 человек.

Надо сказать, что структура выплат ФСС включает в себя не только выплаты по утрате трудоспособности (больничные в прямом понимании этого слова). Фонд выплачивает также помощь по беременности и родам, а также помощь на погребение умерших. Однако выплаты по утрате трудоспособности составляют 67% всех затрат Фонда, а помощь по беременности и родам – еще 32,6%. Обе эти статьи идут как выплаты по больничным листам. Нетрудно заметить, что это львиная доля всех затрат ФСС. Также нетрудно понять, что задержки выплат коснулись всех видов выплат. Без исключений.

Все заплатят. Но позже

В первых числах апреля, снова комментируя сложившуюся ситуацию, в ФСС уже говорили не о задержках в выплатах, а о погашении долгов по выплатам. В Фонде пообещали населению, что погашать свои долги по выплате по больничным листам начнут уже до конца текущего месяца. Как только получат новый транш по ЕСВ от Госказначества.

Само возникновение такой ситуации они объяснили банальным стечением неблагоприятных обстоятельств. Во-первых, в 2018 году размер средней помощи по нетрудоспособности вырос почти на 32%, что существенно увеличило затраты Фонда. Во-вторых, украинцы начали проводить на больничном в среднем на 9% больше времени, чем годом ранее. Это также увеличило затраты Фонда. И, в-третьих, почти все доходы (99,6%) ФСС получает от части единого социального взноса (ЕСВ) которую вносят в виде отчислений на «гарантии в связи с временной утратой трудоспособности». При этом, в отличие от Пенсионного фонда ФСС не получает дотаций из Госбюджета. А так как ситуация с уплатой ЕСВ в Украине печальна, то и все остальное, связанное с ней, также совсем не весело…

Тем не менее, в ФСС снова заверили всех своих потенциальных и уже имеющихся «клиентов», что все выплаты будут произведены, а долги по ним – непременно погашены. Как говорится, как только, так и сразу…

Это на какое-то время немного успокоило людей. Но совсем не на долго. Буквально на днях стал известен размер того самого долга по выплатам, который в очередной раз пообещал погасить ФСС.

В сентябре платить вообще перестанут?

«Получила объяснение у и. о. директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Сергея Нестерова относительно сложившихся обстоятельств с выплатой застрахованным лицам материального обеспечения. Выяснилось, что сегодня [13 апреля] задолженность Фонда только по выплате пособия по временной нетрудоспособности составляет 1,6 млрд грн, при этом срок задержки составляет 27 календарных дней», – сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, поводом для разговора с чиновником стали массовые обращения из-за значительной задержки оплаты больничных.

А дальше омбудсмен повергла украинцев буквально в легкий шок, сообщив, что существует угроза того, что уже «в сентябре страховые выплаты могут вообще прекратиться». Причина – дефицитный бюджет ФСС, принятый на нынешний год.

Безусловно, здравый смысл подсказывает, что ситуация, скорее всего, будет разрешена положительно. Да и сама сумма в 1,6 млрд грн не настолько уж проблемная для государственного бюджета.

Впрочем, Украина – страна сюрпризов и тот же здравый смысл подсказывает, что здесь не всегда можно на него опереться. Но все-таки хочется надеется, что в правительстве не решат экономить еще и на выплатах по больничным листам по примеру экономии на пенсионных выплатах. И процесс верификации выплат по больничным листам не примет в стране уж очень уродливые формы…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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