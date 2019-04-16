В Северодонецке восстанавливают светомузыкальный фонтан: Потратят миллион (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) восстанавливают светомузыкальный фонтан. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Как рассказали в пресс-службе, начались работы по ремонту и восстановлению светомузыкального фонтана возле городского Дворца культуры.

«Официальное открытие восстановленного фонтана планируется к Дню химиков и Дню города (26 мая – ред.). Средства для этого выделены депутатами Северодонецкого городского совета. Работы будут проводить наши северодонецкие подрядчики, которые налоги выплачивают в местный бюджет. Расходы будут 1,1 млн грн, а не 3,5 млн грн, как предлагали нам представители фирм из других областей», – заявил и.о. городского головы Вячеслав Ткачук после окончания выездного рабочего совещания по запуску светомузыкального фонтана.

Читайте также: