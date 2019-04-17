В шахтерский городок стало приезжать больше людей: В Доброполье работает арт-кафе «Троллейбус» (Фото). Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) многочисленные социальные проекты, реализуемые общественной организацией «Добропольский центр молодежи "Добро"», оживили город. Среди этих проектов – и арт-кафе «Троллейбус», вокруг которого уже 3-й год выстраивается культурная жизнь Доброполья.

До недавнего времени в арт-кафе проходили мастер-классы, литературные вечера, концерты местных групп, а 50% годового дохода шло на функционирование местного молодежного центра. Теперь, говорит глава ОО «Добро» Владимир Орос, время этому социальному бизнесу осовременить свой формат.

Реалии шахтерского городка таковы, рассказывает он, что у местных – особенно, молодежи – не так много возможностей интересно провести свободное время. «Если хотите, чтобы в ваш город пришла культура, беритесь своими руками развивать ее», – говорит Владимир.

В 2016 году, рассказывает активист, в Доброполье увеличилось количество культурных мероприятий и тренингов, и в шахтерский городок начало приезжать больше людей. Иностранные делегации, участники тренингов по области, туристы – накормить их было проблематично, поэтому идея с кафе возникла как ответ на незанятую нишу бизнеса. Затем организаторы переосмыслили формат: чтобы люди приходили не просто поесть, но и с пользой провести время.

В Доброполье ранее была троллейбусная линия и, судя по опросу местных жителей, это было одним из самых ярких воспоминаний практически для всех жителей города, рассказывает Владимир Орос. Поэтому над названием арт-кафе долго не думали. Проект профинансировала Программа развития ООН, волонтеры выиграли грант в размере 200 тыс. грн.

Арт-кафе «Троллейбус» стало сочетанием вкусной кухни, площадки для культурных мероприятий и исторических фактов о Доброполье. И при этом заведение стало финансовым донором для молодежного центра DobroLab, который открыла ОО «Добро». Основными направлениями деятельности центра являются молодежная журналистика, LEGO-клуб, молодежный парламент (волонтерское движение среди молодежи), киноклуб, английский разговорный клуб и т. п.

Сейчас Владимир с партнерами думает над новым форматом функционирования и кафе, и центра для молодежи.

При этом он рассказывает о трудностях социального бизнеса. Общая сумма, которую Владимир вместе с партнерами потратил на кафе, вместе с грантом – около 500 тыс. грн. «Свои расходы я окупил. Но этого не произошло бы, если бы не грантовая поддержка. На нужды молодежного центра надо 20-25 тыс. в месяц и, соответственно, около 250 тыс. в год. 50% годового дохода арт-кафе (30-40 тыс. грн в год) едва хватит, чтобы закрыть 6-ю часть суммы. Поэтому мы с единомышленниками думаем об объединении нескольких сервисов, которые готовы поделиться своей прибылью ради того, чтобы молодежь получала образовательные услуги и полезно проводила досуг», – делится расчетами Владимир.

Также среди проблем, которые сейчас приходится преодолевать, недостаток нужных навыков среди персонала арт-кафе. Поэтому Владимир часто отправляет их на различные стажировки.

Уже около года житель Доброполья думает о сети социальных бизнесов «Троллейбус 5.0», и уже около 50 предпринимателей готовы поддержать эту идею. «Каждый из 50 партнеров будет заниматься своим бизнесом, но в одном стратегическом направлении», – рассказывает он.

По словам Владимира, без финансовой «подушки» в соцбизнес лучше не идти. «Когда вы начинаете социальный бизнес, люди начинают рассчитывать на вас… Если нет других источников дохода, я бы не советовал этим заниматься. Сначала надо обеспечить финансовую сторону социального бизнеса, а потом уже развивать его», – делится житель Доброполья.

Источник: Бизнес-Восток

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