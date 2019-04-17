Цены демократичные: Переселенец продает в магазине эко-чипсы из овощей и фруктов (Фото). Новости

Переселенец из неподконтрольного украинским властям Луганска Андрей Жуков открыл в Старобельске (Луганская обл.) магазин, где продает восточные сладости и эко-чипсы собственного производства.

Переехав из города в сельскую местность вместе с семьей, мужчина начал выращивать овощи и фрукты, а для сохранения – пользоваться способом дегидратации, то есть высушивать. «Детвора полюбила это и ела как чипсы», – рассказывает Андрей.

Впоследствии занятие превратилось в бизнес. «Дети и мы очень любим сладкое. Но найти эксклюзивные продукты в маленьком городке очень трудно. Мы открыли магазин с уверенностью, что станем эксклюзивной торговой точкой, где можно купить восточные сладости и натуральные продукты в широком ассортименте. Это доказал праздник 8 Марта, когда подарочные наборы с эко-чипсами разлетались, как горячие пирожки», – делится переселенец.

Старту бизнеса помогли гранты – за полученные средства было куплено оборудование для переработки плодоовощной продукции. Сейчас Андрей активно выходит из домашнего производства в промышленное – это аренда помещения, регистрация, наем рабочих, регистрация торговой марки, сертификация продукции. «У нас уже есть две сушилки максимальной комплектации для промышленного производства. По гранту закупаем еще 8», – говорит переселенец.

По программе Фонда Восточной Европы мужчина планирует задействовать мини-кооператив жителей сельской местности, которые могут выращивать у себя клубнику, тыкву, кабачки, помидоры, перец.

Эко-чипсы – это обычные фрукты и овощи, которые тонко нарезаются и высушиваются. Продукт высыхает примерно в 10 раз, остается тоненькое колечко, которое не портится и может долго храниться. Андрей работает с такими фруктами, как яблоко, банан, киви, ананас, груша и др. Планирует также сушить арбуз и хурму. Это продукты без сахара и консервантов, и при этом они сохраняют все полезные качества.

Любой продукт сушится от 10 до 13 часов. По словам Андрея, в феврале этого года изготовили 10-15 кг продукции. Но с запуском новых мощностей и кооператива – увеличат производство лавинообразно.

Он сообщает покупателям, что купить готовый продукт гораздо эффективнее и проще, чем самому изготавливать, ведь для этого необходима соответствующая техника, отработанный технологический процесс и очень много времени. «У нас очень демократичные цены: яблоко сушеное – 200 грн/кг, груша – 500 грн/кг, банан – 650 грн/кг, ананас – 1000 грн/кг», – рассказывает предприниматель.

При этом Андрей говорит, что будет делать сертифицированный продукт, с возможностью заходить в торговые сети. Производство переселенца уже является рентабельным и интересным для потребителей. Мужчина надеется, что до конца года сможет выйти на уровень прибыли 1-1,5 тыс. долл. в месяц только на производстве эко-чипсов.

Источник: Бизнес-Восток

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