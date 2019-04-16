Первым пациентом был аист: В ветеринарную клинику на Донетчине едут из соседних областей (Фото). Новости

Валентин Ткачук 6 лет развивает на Донетчине ветеринарную клинику, приобрел дорогостоящее диагностическое оборудование. Сейчас к нему едут из разных городов Донецкой области и из соседних регионов.

По словам Ткачука, специальность он выбрал еще в детстве: его родители – ветеринары, и он решил продолжить дело. В 2012 году, имея трехлетнюю практику за плечами, мужчина решился на основание собственной ветеринарной клиники. Его первым пациентом был аист. «Я помню тот день, мы только открылись, и к нам пришли молодые супруги. Они принесли аиста, который выпал из гнезда. Птица имела незначительное повреждение крыла, мы оказали помощь, впоследствии супруги отпустили его. Это было хорошее символическое начало бизнеса», – вспоминает Валентин.

Бизнес предпринимателя развивался, к нему стали ехать клиенты из Лимана (до переименования – Красный Лиман) и других городов Донецкой области. Люди приносили лечить домашних животных, к фермерам и хозяйствам ветеринар выезжал. Сначала Валентин работал один, потом пригласил на работу коллегу-ветеринара. В клинике оказывали различные услуги, включая хирургическое вмешательство.

Ветеринарную клинику решил назвать «Белый медведь». Во время боевых действий летом 2014 года Валентин Ткачук частную практику в Лимане прекратил. Через некоторое время клинику открыл снова, но темпы упали. В сложные времена мужчине помогали родители – руководили делом. Ветеринар некоторое время жил в России. Он также рассказывает, что учился новейшим методикам лечения у зарубежных коллег, чтобы потом эти знания применить в Донецкой области. «4 года подряд я учился у коллег – получил знания и навыки ветеринара-кардиолога, анестезиолога и врача ультразвуковой диагностики. С таким багажом вернулся домой, для меня это был личный прыжок, личный рост. Я вернулся совсем другим специалистом, это был десятиметровый прыжок», – поделился Валентин.

В 2017 году предприниматель принял участие в грантовой программе «Украинский донецкий куркуль». Благодаря финансовой поддержке приобрел оборудование, которого в клинике не хватало. Сейчас в его клинике работают 4 специалиста. В клинике проводят ультразвуковую диагностику для животных, аппарат имеет также кардиологические датчики. Это значительно экономит время в определении диагноза.

Врач рассказал о случае из практики: щенок наелся целлофана и мучился от резких болей. «На УЗИ-аппарате мы увидели, что он наелся целлофана, желудок был заполнен пакетами. Благодаря оборудованию быстро поставили диагноз и прооперировали его. Самое важное, что мы сэкономили время», – говорит он.

Чаще всего в ветеринарную клинику привозят кошек и собак, также здесь лечат морских свинок, коров, свиней, лошадей и птиц. За консультацией и помощью в клинику едут из Краматорска, Бахмута (до переименования – Артемовска) , Покровска (до переименования – Красноармейска), из Луганской области – Лисичанска, Кременной, Северодонецка, также есть клиенты из Харьковской области.

В будущем Валентин Ткачук планирует вводить новые анестезиологические методики в лечении животных. Хочет приобрести кислородный концентратор, инфузионный насос, кардиомониторы и другое. «Это оборудование дорогое, например, кардиомонитор стоит 1 тыс. долл. Буду искать гранты, которые помогут малому бизнесу Донецкой области развиваться и предоставлять качественные услуги клиентам», – сказал предприниматель.

Источник: Бизнес-Восток

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