Украинско-немецкий проект: В городах Донетчины появляются новые арт-объекты (Фото). Новости

На Донетчине молодежь из Берлина совместно с молодыми людьми из Донецкой и Харьковской области украшает города граффити: изображения появляются на стенах зданий, на заборах. Своими произведениями, созданными в рамках реализации украинско-немецкого проекта «Reclaim the crafts» («Восстановить ремесла»), активисты делятся в Facebook.
Проект направлен на объединение молодежи из разных стран вокруг идеи возрождения традиционных ремесел с современными искусствами. В рамках проекта в апреле активисты уже побывали в нескольких городах, где создали арт-объекты. В частности, в Покровске (до переименования – Красноармейск):
Также арт-объекты создавались в Доброполье:
Новые граффити появились и в Славянске:
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