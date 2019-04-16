В «ЛНР»: В Перевальском районе обнаружен боевой элемент РСЗО «Смерч». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области обнаружены 2 снаряда времен Второй мировой войны и боевой элемент РСЗО «Смерч». Боеприпасы времен Второй мировой войны уничтожены, предпринимаются меры по обезвреживанию еще одного снаряда. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «МВД», 13 апреля «правоохранителям» поступило сообщение от женщины 1987 года рождения, которая в поле, в районе пос. Бугаевка (Перевальский р-н), обнаружила боеприпас. Выехавшие на место сотрудники «МВД» обнаружили боевой элемент РСЗО «Смерч». «Принимаются мероприятия по обезвреживанию боеприпаса», – уверяют в «ЛНР».

14 апреля «правоохранителям» Краснодона (после переименования – Сорокино) поступило сообщение от мужчины 1963 года рождения о том, что на приусадебном участке по месту жительства он обнаружил боеприпасы. Выехавшие на место происшествия сотрудники «МВД» обнаружили 2 снаряда калибром 76 мм времен Второй мировой войны. «Боеприпасы уничтожены за пределами населенного пункта сотрудниками взрывотехнической службы», – сообщают в «ЛНР».

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