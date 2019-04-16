Как Россия пытается противостоять НАТО, – мнение. Новости

Россия не пытается бороться с НАТО, у нее другие задачи. Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Россия не ставит себе задачу противостоять НАТО. Она этот вопрос решает, не делая себя сильной, а ослабляя блок. Если Россия будет противостоять США и использовать свою изоляционистскую позицию в отношении Европы, то она попытается вбить клин между США и остальными членами НАТО», – сказал он.

По его мнению, Россия добивается того, чтобы НАТО потеряло политическую консолидацию. «Это не просто противостояние США и России. Задача России – выпихнуть США из Европы, и не только из Европы – из Азии. Те же самые попытки предпринимаются, поэтому это достаточно сложная и пестрая картина. Не зная деталей, которые находятся в руках спецслужб, очень сложно эти пазлы сложить воедино», – отмечает Сунгуровский.

Эксперт добавил, что в НАТО финансовые проблемы существуют давно, но страны-участницы не торопятся увеличивать свои взносы в организацию. При этом в мире из-за наращивания военного бюджета США началась технологическая гонка вооружений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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