Эксперты выяснили гендерный состав и семейное положение переселенцев. Новости

В среднем домохозяйство переселенцев составляет 2,5 лица, что почти равно этому показателю для всего населения Украины (2,58 человека). Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно опросу, 23% домохозяйств опрошенных ВПЛ состоят из одного человека, что несколько выше, чем среди всего населения Украины (20%). Из этих 23% домохозяйств 67% составляли женщины. Домохозяйства переселенцев с детьми составляют 44%, что немного больше, чем средний показатель для домохозяйств всего населения Украины (38%).

Кроме того, домохозяйства ВПЛ с одним ребенком составляют 57% общего количества домохозяйств ВПЛ с детьми. Доля многодетных семей с тремя или более детьми составляет 10% домохозяйств переселенцев, а доля домохозяйств ВПЛ с детьми, у которых нет одного из родителей, составляет 40%.

Женщины составляют 57% членов домохозяйств опрошенных переселенцев, что несколько превышает долю женщин в обычном украинском домохозяйстве (54% на 1 января 2018 года). Из этих 57% женщин 19% были женщинами в возрасте от 60 лет, что немного больше, чем доля мужчин того же возраста (14%). Это типично для населения Украины в целом, отмечают социологи.

Доля ВПЛ возрасте 60 лет и старше была в 1,3 раза ниже по сравнению со всем населением Украины, тогда как доля переселенцев в возрасте до 18 лет была в 1,6 раза выше. Домохозяйства, состоящие только из лиц старше 60 лет, составляли 18% от всех домохозяйств опрошенных переселенцев, а 14% домохозяйств ВПЛ сообщили, что в их состав входят члены семьи с инвалидностью.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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