В Мариуполе мужчина угрожал родителям и детям расправой. Новости

В Центральном районе Мариуполя в понедельник, 15 апреля, у стоматологического кабинета местный житель достал травматический пистолет и начал угрожать родителям и их детям расправой.

По словам очевидца Альберта Хомяка, инцидент произошел в ходе обсуждения процесса воспитания детей. «У нас разговор произошел о детях, о воспитании. Тут сидит мужчина и говорит: "Вообще, я плохих детей бы стрелял". Говорит: "Я живу там-то и там-то, я периодически хожу и стреляю по ним, или достаю пистолет, и они у меня просят извинения, и они становятся шелковыми". Потом поднимает свой свитер или куртку, а там была кобура», – рассказал он.

Очевидец вызвал полицию. Как сообщил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Александр Полосухин, на место инцидента был направлен экипаж патрульной полиции Мариуполя. «Этот факт зарегистрирован, по этому поводу проводится проверка», – отметил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»