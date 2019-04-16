На Донбассе отбито нападение ДРГ, – штаб ООС (Фото). Новости

На мариупольском направлении отбито нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, в 20:00 15 апреля противник начал массированный обстрел украинских позиций на мариупольском направлении. Под прикрытием огня начала выдвижение диверсионно-разведывательная группа противника, которая имела целью уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл украинских подразделений.

В 20:39 личным составом наблюдательных постов было замечено выдвижение ДРГ противника в составе 12 человек. Огнем из стрелкового оружия продвижение ДРГ незаконных вооруженных формирований было приостановлено. Завязался бой. Наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона.

Противник начал отход, потери противника – двое погибших и двое раненых. Подразделение, выполняющее задачи на наблюдательных постах, захватило оружие диверсантов и карту с отмеченными в глубине украинской обороны объектами, на которых были спланированы диверсии.