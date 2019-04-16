Ситуация в пунктах пропуска утром 16 апреля: Проезда ожидали 210 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 16 апреля: Проезда ожидали 210 авто

ДН

16.04.19 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 16 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 36,3 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 8460 человек и 1125 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8045 человек и 1440 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 6750 человек и 1220 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3800 человек и 855 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9290 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 210 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 20/40;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/60;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

  • Евгений: «6:11. Горловка, перед полицией машин 30».

КПВВ «Марьинка»:

  • Юрий: «7:56. "Каргилл", автоочередь. Льготная до блоков, основная до подъема на мост».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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