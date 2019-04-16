Россия в своей политике руководствуется теорией хаоса, – военный эксперт. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе и аннексия Крыма – лишь часть задач России в противостоянии с Западом. Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Конфликт на Донбассе и в Крыму возник не просто так. Не потому, что России так захотелось. Это объективный повод, чтобы усилить один из блоков, один из центров силы, который является носителем какой-то своей парадигмы», – сказал он.

По его словам, в Украине столкнулись два центра силы – Россия и Запад. «Инициатором была Россия, а для того, чтобы добиться успеха, ей не обязательно делать себя сильной, надо ослабить своего противника, а тогда существующими силами можно добиться превосходства над противником, что и делалось», – отмечает Сунгуровский.

Эксперт пояснил, что кризисный менеджмент возник именно на Западе, а Россия этим воспользовалась. «Одну проблему решаем, создаем 10 новых. Это выгодно. Это выгодно транснациональным компаниям, это выгодно топ-менеджерам, которые сидят в этих компаниях – вот, что сейчас происходит. Не зря появился тезис об уменьшении роли национального государства. Слишком рано появился. Уменьшая роль национального государства, мы освобождаем джина из бутылки, и с этим джином эти транснациональные компании не справятся. Нет у них такого организационного ядра, которое способно было бы затолкнуть этого джина в бутылку», – считает директор военных программ Центра Разумкова.

Он добавил, что Россия в своей политике руководствуется теорией хаоса, а гибридные войны финансирует из негосударственных фондов. «Придумать свои правила и заставить всех думать, что они живут по старым правилам, а управлять по новым – вот идея России. Почему и возникли все эти гибридные войны, хаотизация всего этого управления, управление теорией хаоса – оттуда идет начало», – уверен Сунгуровский.

Эксперт добавил, что в НАТО финансовые проблемы существуют давно, но страны-участницы не торопятся увеличивать свои взносы в организацию. При этом в мире из-за наращивания военного бюджета США началась технологическая гонка вооружений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: