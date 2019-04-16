В Северодонецке возможен срыв формирования участковых избирательных комиссий. Новости

В Северодонецке полиция проверяет информацию о возможном срыве порядка формирования участковых избирательных комиссий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«В последний день формирования участковых избирательных комиссий (УИК – прим. ред.) от членов окружной избирательной комиссии в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о невыполнении председателем окружной избирательной комиссии своих обязанностей и возможном препятствии формированию УИК», – написала она.

По ее словам, 15 апреля на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. «Уже известно, что при формировании состава участковых избирательных комиссий председатель комиссии, не объясняя мотивов, закрыл заседание и ушел из помещения ОИК. Вместе с ним покинули помещение представители одного из кандидатов на пост президента Украины. По результатам проверки будет принято решение согласно действующему законодательству», – проинформировала Погукай.

Напомним, с 16 апреля, в Украине правоохранители переходят на усиленный вариант службы перед вторым туром президентских выборов. 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%.

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