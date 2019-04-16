«Выбивал» деньги: На Донетчине к 9 годам тюрьмы приговорили мужчину, который жестоко избил женщину. Новости

На Донетчине 35-летнего мужчину, который металлической тростью «выбил» из женщины признание о местонахождении денег, приговорили к 9 годам за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что мужчина признан виновным в уголовном правонарушении по ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины.

Следствием установлено, что ночью 24 декабря 2018 года 35-летний житель Мариуполя, зная, где знакомая ему женщина хранит денежные средства, решил их украсть. Проникнув через окно в ее частный дом, но не найдя деньги, злоумышленник решил дождаться возвращения хозяйки.

«Когда домовладелица вошла в дом, мужчина напал на нее, связал руки липкой лентой и, угрожая, требовал показать настоящее место хранения средств. В ответ на молчание, нападавший нанес своей жертве множественные удары металлической тростью в область головы и ног, после чего она, опасаясь за свою жизнь, указала ему на тайник. Завладев денежными средствами в размере 1 тыс. долл., мобильным телефоном и планшетом, нападавший с места преступления скрылся», – рассказали в пресс-службе.

Согласившись с позицией прокуратуры, суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет за решеткой.