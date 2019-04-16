Сводка из зоны ООС за 15 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских войск:

из минометов калибрами 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Авдеевки;

из минометов калибром 120 мм – в районе Новоселовки Второй;

из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Лебединского;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Опытного;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Водяного;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Невельского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Станица Луганская.

С начала текущих суток обстрелы позиций подразделений Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 15 раз нарушили "весеннее перемирие". Общее количество примененных боеприпасов – 172 единицы. Под огонь попали поселки Старомихайловка, шахты им. Абакумова, села Спартак и Веселое на окраинах и в окрестностях Донецка; села Васильевка и Крутая Балка вблизи Ясиноватой; Докучаевск; село Саханка. Применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, включая крупнокалиберное. В результате обстрела в Докучаевске повреждены 2 дома и автомобиль».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка городского типа Калиново. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

Напомним, на мариупольском направлении отбито нападение диверсионно-разведывательной группы противника.