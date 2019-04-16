Переселенцы и жители Донетчины могут получить гранты от «Каритас» . Новости

Благотворительный фонд «Каритас Краматорск» объявляет конкурс микрогрантов для громад, которые оказались в зоне вооруженного конфликта, внутренне перемещенных лиц и громад, которые приняли ВПЛ. Об этом сообщает пресс-служба БФ.

Инициатива реализуется при финансовой поддержке правительства Германии в рамках проекта «Создание многофункциональных социальных центров для наращивания потенциала лиц и громад, пострадавших в результате конфликта в Украине, в сфере преодоления трудностей и самозащиты».

Цель конкурса – поддержка громад, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины, содействие адаптации внутренне перемещенных лиц в новых жизненных обстоятельствах, создание благоприятных условий для интеграции ВПЛ в местные громады по новому месту жительства, развитие локальных громад.

Участие в проекте могут принимать физические лица, общественные организации и инициативные группы в г. Краматорск и Бахмутском, Добропольском, Константиновском, Покровском, Лиманском, Александровском и Славянском районах Донецкой области. Размер гранта составляет 20 тыс. 400 грн. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Заявки принимаются до 19 мая 2019 года.

Приоритет будет предоставляться проектам, которые:

создают рабочие места;

улучшают инфраструктуру населенных пунктов;

пропагандируют здоровый образ жизни;

способствуют образованию населения;

повышают роль институтов гражданского общества.

Заполнить заявку можно здесь. Тел. для справок: 066-993-2800 (горячая линия).