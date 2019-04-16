Волонтеры собрали помощь для украинских военных на передовой. Новости

Помощь украинским военным на передовой собрали члены общественной организации «Патриот Кировоградщины». Председатель этой организации Вадим Никитин, говорит, что повезут ее в прифронтовые Авдеевку, Опытное и Пески (Донецкая обл.).

Волонтеры помогают бойцам с 2014 года. На этот раз собрали помощи более чем 20 тыс. грн. Ее землякам передали из Италии.

«Каждую неделю из Италии приходит к нам волонтерская помощь от украинцев – это "Конгресс украинцев в Италии" и "Евромайдан Рима". Очень классные люди. Мы с ними сотрудничаем уже четвертый год», – сообщил глава общественной организации «Патриот Кировоградщины» Вадим Никитин.

«Помощь, которую мы собрали, будет доставлена на передовую защитникам, которые сейчас удерживают линию обороны в районе Авдеевки, Опытного и Песок», – добавил он.

По словам члена общественной организации Сергея Шагина, среди того, в чем нуждаются украинские военные, не только лекарства, но и инструменты для ремонта техники, насосы для подкачки воды, шланги, электроплиты. «Сейчас зимний период завершился, дождь, слякоть. Среди вещей, которые нашим военным нужны, пленка, которой можно закрывать блиндаж», – отмечает он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»