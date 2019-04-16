Переговоры по возвращению Донбасса продолжатся, – Гримчак. Новости

До окончания президентских выборов в Украине переговоры в «Нормандском формате» о Донбассе будут на паузе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Российская Федерация ждет официальных результатов президентских выборов, искренне надеясь, что возможная смена власти приведет к каким-то изменениям в позиции Украины, в том числе и в Минском формате. Они этого не скрывают, они в открытую об этом говорят», – сказал он.

По его мнению, если у власти останется действующий президент Украины Петр Порошенко, переговоры в «Нормандском формате» обретут «второе дыхание». «Была встреча с Макроном, была встреча с Меркель, и, насколько я понимаю, уже в мае может быть инициирована встреча в "Нормандском формате". Мне кажется, что вопрос о миротворцах будет обговариваться, чтобы миротворческие войска стали на границе между Украиной и Россией. О выводе вооруженных сил РФ, незаконных военных формирований с территорий Донецкой и Луганской областей. Я думаю, что "Нормандский формат" обретет "второе дыхание"», – считает Гримчак.

«Еще в 2018 году было понятно, что содержание ОРДЛО* становится очень токсичным для РФ. Они готовы каким-либо способом, а лучше – на своих условиях, сбросить эту территорию и людей, которые там проживают», – заявил замминистра МинВОТ.

Он также убежден, что позиция Украины по отношению к миротворцам ООН на Донбассе вряд ли изменится, если на выборах президента победит шоумен Владимир Зеленский, но при этом переговоры в «Нормандском формате» продолжатся.

Как сообщалось ранее, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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