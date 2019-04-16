В Мариуполе разоблачили пропагандистку «русского мира». Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили антиукраинского интернет-агитатора. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.
По данным ведомства, женщина была «элементом сети, созданной российскими спецслужбами для воздействия на украинское информационное пространство».
«Жительница Мариуполя на персональных страницах запрещенных социальных сетей размещала материалы с призывами к изменениям конституционного строя и границ Украины, популяризирует террористические организации "Л-ДНР". Только за 2019 год агитатор в разных группах соцсетей распространила более 60 тыс. сообщений, призывая к изменению государственного конституционного строя и вмешательству в избирательный процесс президента Украины», – говорится в сообщении.
«Злоумышленница также создала координационную сеть для деструктивной информационной войны в сети интернет. Правоохранители задокументировали, что деятельность пропагандистки координировали кураторы из временно неподконтрольной территории Украины. Часть материалов для распространения в интернет-сети агитатор получала от представителей так называемого "министерства информации ДНР"», – проинформировали в СБУ.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины женщине сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.
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