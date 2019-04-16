ФК «Днепр-1» – ФК «Шахтер»: Превью матча. Новости

В полуфинале Кубка Украины «горняки» на выезде встретятся с «Днепром-1». Матч состоится 17 апреля в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Шахтер» продолжает борьбу за национальный Кубок. В 1/8 финала подопечные Паулу Фонсеки прошли «Олимпик», а на следующем этапе в напряженном поединке одолели «Динамо» в серии пенальти. До решающего матча остался лишь шаг, однако противостояние с клубом Первой лиги отнюдь не предвещает легкой прогулки.

После яркой победы над «Зарей» в 24-м туре чемпионата «оранжево-черные» работали в режиме одной тренировки в день. Сегодня, 16 апреля, также запланирована утренняя сессия, а вечером команда вылетит в Днепр. Предстоящую встречу из-за дисквалификации пропустит нападающий Жуниор Мораес.

Напомним, «Шахтер» – 12-кратный обладатель Кубка Украины и абсолютный рекордсмен по числу трофеев. В 2016 году «горняки» добыли юбилейную награду, а затем еще дважды защитили свое звание под руководством Паулу Фонсеки.

«Днепр-1» лидирует в Первой лиге с отрывом в 9 очков и имеет отличные шансы на повышение в классе. В последнем туре спортклубовцы разгромили «Сумы» 7:0, а лучший бомбардир турнира Станислав Кулиш (16 голов) отличился четырежды. По результативности днепрянам нет равных: 60 мячей в 21 поединке.

В Кубке «Днепр-1» стартовал с предварительных раундов, победив запорожский «Металлург» и «Волынь», в 1/8 финала разобрался с «Калушем», а в четвертьфинале со счетом 2:0 обыграл на своем поле представителя УПЛ «Ворсклу». Голы на 78-й и 83-й минутах забили лидеры – Станислав Кулиш и Игорь Когут. Подопечные Дмитрия Михайленко провели матч в таком составе: Юрчук, Романюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Батагов (Загальский, 73), Снижко (Очигава, 86), Когут, Чичиков (Шаповал, 61), Кулиш, Кузык.

Отметим, что «Днепр-1» вышел в полуфинал Кубка второй год кряду. В прошлом сезоне на этой стадии днепряне уступили «Динамо» (1:4).

СК «Днепр-1» основан в 2017 году. С ним «Шахтер» еще не встречался. Ранее соперником «горняков» неоднократно был ФК «Днепр», с которым в Кубке состоялось 16 игр: 9 побед, 2 поражения и 5 ничьих, 25 голов забито и 10 пропущено. В двух случаях победитель определялся в серии пенальти, и успех неизменно был на стороне «горняков».