Россия продолжит вести свою агрессивную политику, – военный эксперт. Новости

Россия продолжит вести свою агрессивную политику даже после смены президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.
«Амбиции мирового лидерства и претензии на какую-то особую цивилизацию не дадут России сойтись ни с кем вообще. Кроме как лидером она себя никем не видит», – сказал он.
По его мнению, в ближайшем будущем агрессивная политика России вряд ли изменится. «Преемнику, который будет вести или претендовать на какой-то иной политический курс, просто не дадут появиться. Его даже близко не допустят к пьедесталам власти. Преемником будет тот, кто если еще не жестче будет проводить политику, то во всяком случае – ее поддерживать», – считает Сунгуровский.
«Возможно, приведут кого-то, на кого "клюнет" Запад, поверив, что будет происходить смягчение политики или агрессивности России, что Россия дала задний ход. Запад сам себя в этом убедит, а Россия тем временем будет продолжать свою агрессивную политику. Может менее заметную, может не так ярко выраженные силовые компоненты, но она будет продолжать вести свою политику – политику мирового лидерства», – добавил эксперт.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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