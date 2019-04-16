НВФ обстреляли прифронтовую Луганщину: Повреждены жилые дома (Фото). Новости

На Луганщине в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований повреждены жилые дома. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Луганской области.

«Незаконные вооруженные формирования вновь обстреляли прифронтовые районы Луганщины. В результате обстрела г. Золотое-4 Попаснянского района повреждены 3 частных дома по ул. Студенческой и дом по ул. Нахимова. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции», – рассказали в полиции.

Там добавили, что данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 258 УК Украины «Террористический акт».

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