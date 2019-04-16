Украина заинтересована в полном выполнении Минских соглашений, – Гримчак. Новости

Украинские власти заинтересованы в полном выполнении Минских соглашений по Донбассу, но все зависит от России. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Санкции можно разделить на те, которые были введены за Крым, и за невыполнение Минских соглашений. Большая часть санкций введена за невыполнение Российской Федерацией Минских соглашений», – сказал он.

«Мы заинтересованы с точки зрения выполнения всех пунктов Минских соглашений. Было неоднократно заявлено, что мы даже готовы к проведению выборов на этих территориях, если будет обеспечена безопасность, участие всех политических партий Украины, наличие возможности проведения их по стандартам Европейского Союза, с участием наблюдателей ОБСЕ. В принципе, у нас вопросов нет по выполнению Минских соглашений», – заявил Гримчак.

Замминистра МинВОТ также считает, что до окончания президентских выборов в Украине переговоры в «Нормандском формате» будут на паузе, потому что Россия надеется на смену власти в Украине, но кто бы не стал президентом, переговоры по Донбассу с лидерами Франции, Германии и РФ продолжатся.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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