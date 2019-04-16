В «ДНР» за выходные произошло 5 ДТП. Новости

В «ДНР» за минувшие выходные зарегистрированы 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, 8 аварий произошли без пострадавших. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«14 апреля в Червоногвардейском районе Макеевки 38-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, выехал на левую обочину, где врезался в железобетонный столб. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 и 14 апреля в «ДНР» зарегистрировали 297 нарушений «Правил дорожного движения», были отстранены от управления 35 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения.

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