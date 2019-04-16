В «ДНР» задержали мужчину за растление несовершеннолетней дочери. Новости

В неподконтрольном украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.) задержали 47-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении своей 12-летней дочери. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Подозреваемый длительное время совершал действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери, демонстрировал ей порнофильмы. Злоумышленник в содеянном сознался», – говорится в сообщении.

«Действия фигуранта классифицируются в порядке п. "б" ч.4 ст. 134 УК ДНР (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ему избрана мера пресечения в виде ареста», – заявили в «полиции».