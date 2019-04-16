Дети из Донецкой области отдохнут в «Артеке» и «Молодой гвардии». Новости

104 ребенка из Донецкой области, нуждающиеся в особом социальном внимании и поддержке, поехали на III тематическую смену в детские центры «Молодая гвардия» и «Артек». Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

По данным пресс-службы, 36 детей с 14 апреля находятся в ГП «Украинский детский центр "Молодая гвардия"» (г. Одесса) на III тематической смене «Вектор на будущее», и 68 детей с 15 апреля – в ГП «Международный детский центр "Артек"» на III тематической смене «Академгородок Артек».

«В рамках смены "Академгородок Артек" ГПУ "МДЦ "Артек" будут организованы научные исследования по ключевым темам "Современная школа в эпоху цифровых технологий", "Ученики-исследователи – будущее украинской науки"», – рассказали в пресс-службе и добавили, что в центре внимания участников смены будет «обсуждение путей формирования новой украинской школы, сделан акцент на казацкие традиции воспитания, неформальное образование и образовательные технологии будущего».

«Программа тематической смены "Вектор на будущее" ГП "УДЦ "Молодая гвардия" предусматривает реализацию деловой игры "Мир профессий". В ходе деловой игры дети будут привлечены к разработке проектов, примут участие в мастер-классах, образовательных площадках, встречах с известными предпринимателями, экскурсиях в высшие учебные заведения и компании», – добавили в Донецкой ОГА.

Смена продлится 21 день.

Следующая смена в «Молодой гвардии» планируется с 7 мая, а в «Артеке» – с 8 мая.

Для получением путевок необходимо обращаться в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения исполнительных органов городских советов, райгосадминистраций по месту жительства.