В Луганске трое несовершеннолетних сбежали из приюта, ранили дежурного и угнали авто. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске трое несовершеннолетних сбежали из приюта, ранили дежурного и угнали автомобиль. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 13 апреля в «МВД ЛНР» в Луганске поступило сообщение из «республиканского» центра социально-психологической реабилитации детей о том, что в ночь с 12 на 13 апреля воспитанники 2006, 2003 и 2004 годов рождения совершили побег из центра. «При этом, последний нанес удар в спину ножом дежурному по режиму учреждения, гражданину 1972 года рождения. Мужчина с проникающим ножевым ранением госпитализирован в городскую больницу. Подростки скрылись с центра на служебном автомобиле "ВАЗ-21043"», – уверяют в «МВД».

Там добавляют, что сотрудниками «полиции» несовершеннолетние задержаны. «Получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства», – заявляют в «ЛНР».