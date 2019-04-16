Мужчина пытался вывезти в Донецк саксофон стоимостью в полмиллиона гривен (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка пытался перевезти через линию разграничения саксофон стоимостью более 500 тыс. грн. На КПВВ «Гнутово» мужчина был задержан. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, 15 апреля для прохождения контрольных процедур на выезд на временно неподконтрольную территорию на КПВВ «Гнутово» прибыл 45-летний гражданин Украины. Мужчина на автомобиле «Рено» ехал из Мариуполя в Донецк. Во время осмотра его транспортного средства обзорной группой пограничников и представителей ГФС Украины, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, был обнаружен спрятанный среди одежды в багажном отделении авто саксофон. Как установили правоохранители, находка оказалась музыкальным инструментом класса «люкс» от известного мирового производителя Henri Selmer Paris, лидирующего среди популярных духовых музыкальных инструментов ручной работы.

Как объяснил водитель, инструмент его попросили перевезти через линию разграничения и передать музыкальному мастеру в Донецке. Документов на ценный саксофон мужчина не имел, поэтому и не мог подтвердить, что инструмент не был получен преступным путем. Сумма оценки данного музыкального инструмента составила около 560 тыс. грн.

Инструмент изъят, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров).

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