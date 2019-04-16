Жителю Краматорска сообщили о подозрении в нарушении избирательного законодательства. Новости

Жителю Краматорска (Донецкая обл.), который нарушил требования избирательного законодательства, сообщили о подозрении. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

31 марта в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что во время проведения выборов местный житель порвал избирательный бюллетень.

«Правоохранителями установлено, что мужчина, 1970 года рождения, в день выборов президента Украины пришел на избирательный участок, где получил бюллетень для голосования. Однако, спрятав его под куртку, вышел во двор, порвал бюллетень и выбросил в мусорный бак. Но действия правонарушителя были замечены», – сообщили в пресс-службе.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины «Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более одного раза».

Продолжается досудебное расследование.