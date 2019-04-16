На Донетчине полицейские нашли двух детей, которых мать оставила дома у незнакомцев. Новости

Правоохранители Волновахи обнаружили двух детей, которые были оставлены одни дома у незнакомцев. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

«Вчера на линию 102 поступил вызов от жительницы Дмитровки, которая попросила помощи у правоохранителей. Женщина хотела временно отдать детей, поскольку у нее сложная жизненная ситуация. Выехав на вызов наряд полиции не смог найти заявителя, а ее телефон был выключен. Через несколько часов она вышла на связь и объяснила, что это была шутка и у нее все хорошо», – рассказали в пресс-службе.

Работники ювенальной превенции и представители соцслужбы решили все же найти женщину, но сделать это оказалось нелегко.

«Правоохранители установили адрес, где она накануне выпивала. Там находились ее дочери 2 и 5 лет. Дети были очень грязные и напуганы, а увидев помощь, сразу попросили поесть, ведь сегодня мама о них забыла. Женщину все же нашли, и она согласилась устроить детей, пока найдет себе жилье и деньги на проживание. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. В свою очередь, полицейские принесли малышам чистую одежду, обувь и игрушки. Сейчас служба по делам детей решает вопрос по устройству их в реабилитационный центр», – отметили в полиции.

Также сообщается, что женщина с детьми приехала в Дмитровку несколько месяцев тому назад из Запорожской области.