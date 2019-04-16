На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины. Новости

На Луганщине полицейские немедленно реагируют и проверяют сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сегодня, 16 апреля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, сегодня в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение председателя избирательной комиссии о том, что, по ее мнению, бывшая председатель избирательной комиссии саботирует работу избирательной комиссии.

«Также, в дежурную часть Беловодского отдела полиции поступило сообщение о том, что для проведения второго тура выборов президента Украины в окружной избирательной комиссии по 147 участковым избирательным комиссиям всего сформирована 41 комиссия», – написала Погукай.

«На местах происшествия работают сотрудники следственно-оперативных групп. Данные факты зарегистрированы. По результатам проверок будут приняты решения согласно действующему законодательству», – добавила она.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке полиция проверяет информацию о возможном срыве порядка формирования участковых избирательных комиссий.

Напомним, с 16 апреля, в Украине правоохранители переходят на усиленный вариант службы перед вторым туром президентских выборов. 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%.

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