В Северодонецке мужчина ударил знакомого топором. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) патрульные «по горячим следам» задержали мужчину, который ударил знакомого топором. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

«Вызов о мужчине, который просил о помощи, получили патрульные прошлым утром. Женщина обнаружила в подъезде окровавленного мужчину, который просил о помощи и сразу позвонила в полицию. Патрульные полицейские, прибывшие по вызову, по следам крови на полу поднялись на второй этаж, где и обнаружили мужчину с травмой головы. Пострадавший сообщил, что, пока он спал, на него с топором набросился знакомый и нанес несколько ударов по голове, после чего скрылся», – говорится в сообщении.

Через несколько минут злоумышленника задержали по месту жительства. «Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи, доставили мужчину в Северодонецкую городскую больницу. 32-летний нападавший признался в содеянном. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений мужчине грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет», – сообщили в полиции.