На Донетчине ежегодно открываются около миллиона наследственных дел. Новости

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На Донетчине ежегодно открываются около миллиона наследственных дел

17.04.19 11:23dnews.dn.uaНовости

Владимир Дундар. Фото: скриншот видео ТК «Донетчина ТВ»

На Донетчине ежегодно открываются около миллиона наследственных дел, однако получить услуги нотариуса жителям сельской местности проблематично. Об этом рассказал начальник отдела по вопросам нотариата Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Владимир Дундар.

«Проблема доступности населения к нотариальным и регистрационным услугам в селах стала предметом обсуждения среди законодателей. 30% граждан проживают в таких населенных пунктах», – сказал он.

По его словам, согласно проведенному Министерством юстиции Украины опросу, в котором приняли участие свыше 35 тыс. граждан, проживающих в сельской местности во всех регионах, за исключением неподконтрольных украинским властям территорий, оказалось, что этот вопрос очень актуален и требует урегулирования на государственном уровне.

«В частности, 43% респондентов пожаловались на отдаленность нотариальных контор и нотариусов от своего места проживания. Например, на территории Донецкой области работают 58 государственных и 132 частных нотариуса. Около миллиона наследственных дел открываются ежегодно, из-за чего образуется очередь, а получение базовых услуг требует поездок и затрат времени», – сообщил Дундар

«Действующим законодательством предусмотрено, что в населенных пунктах, где нет нотариусов, нотариальные действия совершаются уполномоченными в этом должностными лицами органов местного самоуправления», – продолжил эксперт.

Он пояснил, что в сельской местности население может обратиться за нотариальными услугами к местным властям, но они должны предоставить соответствующие полномочия должностному лицу: «В большинстве случаев это старосты сельских громад или секретари местных советов. Это удобно, потому что это экономит много времени и денег».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»

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