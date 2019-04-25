Миротворцы и мир на Донбассе: Что думают об этом люди, пересекающие КПВВ. Новости

Мнение граждан, опрошенных на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) весной 2019 года, о восстановлении мира практически не отличается от мнения респондентов, опрошенных на подконтрольных Украине территориях Донбасса в октябре-ноябре 2018 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 апреля, в ходе презентации результатов опроса*, рассказал аналитик фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский.

Согласно опросу, 48% респондентов готовы на мир любой ценой, как и 46% опрошенных на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. При этом 40% респондентов, пересекающих КПВВ, считают, что не все компромиссы приемлемы, на подконтрольном Донбассе – 34%. Кроме того, силовой вариант разрешения конфликта поддерживает абсолютное меньшинство – 6% опрошенных на КПВВ и 10% – на подконтрольном Украине Донбассе.

«Разделен не только подконтрольный Донбасс. Многие люди, которые проживают на оккупированных территориях, тоже разделены во мнениях. Многие люди считают, что мир должен быть любой ценой, но и многие считают, нельзя идти на всяческие компромиссы с агрессором», – отметил аналитик.

По его словам, отличие между респондентами, опрошенными на КПВВ, и гражданами на подконтрольных территориях проявилось в вопросе размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«Большинство граждан – 47% опрошенных на КПВВ высказались за размещение миротворческих сил на территории ОРДЛО**. На подконтрольном Донбассе за это высказались только 30%, большинство (47%) – против», – проинформировал эксперт.

Представитель фонда «Демократические инициативы» добавил, что 48% респондентов, опрошенных в КПВВ, поддержали «российский вариант» размещения миротворцев на линии разграничения. На подконтрольном украинским властям Донбассе на такой вариант согласились только 15%.

Как сообщалось ранее, 49% граждан, опрошенных на КПВВ, утверждают, что за последний год уровень их жизни ухудшился. При этом среди людей, живущих по обе стороны линии разграничения на Донбассе, преобладают пессимистичные настроения, но они надеются на изменения к лучшему.

* Опрос 800 респондентов был проведен фондом «Демократические инициативы» на 4-х КПВВ в Донецкой и Луганской областях («Гнутово», «Новотроицкое», «Майорское» и «Станица Луганская») с 4 по 23 марта 2019 года. Для сравнения ответов респондентов, опрошенных на КПВВ, с общенациональными и региональными настроениями, были взяты несколько опросов, проведенных в 2018 году.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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