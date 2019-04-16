В «Л-ДНР» усиливают «казачьи формирования» для подавления возможных акций протеста, – ГУР. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) Донбасса ведется ускоренное доукомплектование «казачьих» частей незаконных вооруженных формирований (НВФ) для силового реагирования на возможные массовые беспорядки и подавление акций протеста. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по информации Главного управления разведки Минобороны, командование НВФ, под видом необходимости повышения уровня внутренней безопасности и защиты «конституционных прав граждан», усиливает возможности «республиканских силовых структур» по проведению репрессивных мер против населения НКТ в Донецкой и Луганской областях.

«В частности, для обеспечения силового реагирования на массовые нарушения общественного порядка и подавления акций протеста, ускорено проведение мероприятий по формированию и доукомплектованию личным составом отдельных т. н. «казачьих» частей в составе 1 и 2 АК Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

При этом, как уточнили в Минобороны, комплектование проходит преимущественно за счет ранее обученного мобилизационного резерва и лиц, которые ограниченно пригодны к военной службе, из-за полученных ранений и контузий во время боевых действий в составе НВФ.

«Общая координация деятельности указанных "казачьих формирований" осуществляется под управлением т. н. "всевеликого войска донского" (из Ростова-на-Дону, РФ). Кроме того, на руководящие должности во вновь созданных частях назначаются кадровые офицеры ВС РФ», – добавили в Минобороны.