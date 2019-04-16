Представлялся внуком: На Донетчине аферист выманивал деньги у пенсионеров. Новости

В Донецкой области правоохранители пресекли действие мошеннической схемы, с помощью которой злоумышленники выманивали деньги у пенсионеров. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, злоумышленник звонил пожилым людям, представляясь их внуком и просил деньги «на лечение» или «освобождения из полиции». А чтобы его истории выглядели правдоподобнее, заранее собирал информацию о членах семьи. Услышав родное имя, пенсионеры, не колеблясь, отдавали все свои сбережения.

Сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками Доброполья разоблачили злоумышленника. Как оказалось, он действовал из тюрьмы.

Последней жертвой афериста стала 66-летняя жительница Краматорска. По словам женщины, ей показалось, что в трубке звучал голос ее внука. Поэтому она под его диктовку перечислила на указанный счет 10 тыс. грн. И только после этого позвонила внуку и узнала, что никаких денег он не просил. После этого женщина обратилась в полицию.

Сыщики установили владельца банковской карты, на которую жертва перевела средства. Им оказалась 24-летняя жительница города Белозерское (Добропольский р-н). Девушка призналась, что открыла счет по просьбе своего 23-летнего знакомого, который сейчас отбывает наказание в колонии за разбойное нападение.

«Совместно с работниками спецучреждения полицейские провели обыск у заключенного и изъяли мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности, и тетрадь с записями. Один из телефонов подозреваемый успел сломать, но техническим путем было установлено, что именно с него он звонил жертвам», – отметили в полиции.

Оперативники изучили записи, содержащие персональные данные и номера телефонов жителей Донецкой области, преимущественно Добропольского района. По ним были установлены еще ряд пострадавших от мошеннических действий.

Среди них, пожилая жительница Белозерского, которая чудом не потеряла свои деньги. Как оказалось, она также поверила просьбе ложного «внука», который просил 50 тыс. долл. за спасение от тюрьмы. Женщина едва уговорила обойтись 50 тыс. грн, которые собирала по всему городу. К счастью, знакомая пострадавшей, которую она попросила помочь перевести деньги, поняла, что имеет дело с мошенником и вернула средства пенсионерке.

Сейчас полиция проверяет подозреваемого на причастность к другим эпизодам мошенничества. Кроме того, устанавливается, сколько карточек оформила на себя помощница злоумышленника и платежи по ним. Уже установлено, что по одной из карточек с начала года прошло 24 тыс. грн.

Как уточняется, правоохранители открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» УК Украины. Продолжается расследование.

Полиция Донетчины в очередной раз призывает граждан не доверять незнакомцам, даже если они знают ваше имя или имя ваших родных. «Прежде чем отдать деньги неизвестным, позвоните вашим родным, а также – обратитесь в полицию», – добавили в пресс-службе.