Ситуация в пунктах пропуска днем 16 апреля. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска днем 16 апреля

ДН

16.04.19 14:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

  • «Любава»: «10:31. Бахмут–Майорск – сразу на проверку; в Горловку 20 машин»;
  • «Любава»: «11:41. Никитовка в Бахмут – машин много, пеших много; пропускают плохо».

КПВВ «Марьинка»:

  • Виктория: «10:34. В Донецк "Каргилл" машин мало, но очередь стоит мертво. Две машины в час. Зато перевозы прут»;
  • Вячеслав: «11:39. "Каргилл" общая до моста, льготки на половину меньше. Каждые 30 минут протяжка. Пускают в один ряд».

КПВВ «Гнутово»:

  • Саша: «10:18. Пищевик в ДНР 3 машины»;
  • Андрей: «11:41. В Октябре в сторону Украины на середине подъема. Гнутово машин 20»;
  • Евгений: «13:12. Гнутово, за час прошли все посты. В Украину»;
  • Евгений: «13:33. Гнутово в Донецк, машин 20».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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