В Краматорске «Доступные лекарства» начали выдавать по электронным рецептам. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) начали отпускать медицинские препараты по программе «Доступные лекарства» по электронным рецептам. Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Валерия Мельник, сегодня, 16 апреля, передает пресс-служба Краматорского городского совета.
Так, по ее информации, в настоящее время лекарства можно купить в:
- аптеке № 302. Она располагается в микрорайоне Станкострой;
- сети аптек «Грандфарм».
В пресс-службе напоминают, что получить электронный рецепт пациенты могут в своего семейного врача, с которым они подписали декларацию.
Напомним, с 1 апреля в Украине пациенты получают препараты по программе «Доступные лекарства» по электронным рецептам. Ранее сообщалось, что в Украине программа «Доступные лекарства» будет расширена.
Также сообщалось, что с 1 марта в Украине в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта в электронной системе здравоохранения. А Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) создала электронную карту всех учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь и врачей, заключивших договор с НСЗУ.
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