Рождение и смерть в «Л-ДНР»: Адвокат разъяснил, как получить украинское свидетельство. Новости

В Украине дела об установлении факта рождения или смерти лица на временно неподконтрольной украинской власти, определенной Верховной Радой Украины, рассматриваются безотлагательно с момента поступления соответствующего заявления в суд. О том, как получить свидетельство о смерти лица, которое умерло на неподконтрольной территории, а также свидетельство о рождении о рождении ребенка, родившегося на неподконтрольной территории, разъяснил адвокат Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Владимир Глущенко.

Так, для получения свидетельства о смерти лица, которое умерло в «Л-ДНР», необходимо:

Обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) в пределах территории, подконтрольной легитимной власти Украины, и получить письменный отказ, который должен быть использован при подготовке заявления в суд. Например, в РАГСе города Харькова, как правило, выдают образец заявления для обращения в суд, однако лучше обратиться при составлении заявления к юристу для минимизации риска возврата заявления по формальным причинам. Подать в суд заявление об установлении факта смерти человека на неподконтрольной территории, а вместе с ним – соответствующие доказательства.

К заявлению следует приложить следующие документы:

письменный отказ отдела РАГС, полученный на подконтрольной части Украины (оригинал);

паспорт заявителя (копию);

ИНН (индивидуальный налоговый номер, копию);

документы, подтверждающие родственные связи с умершим (копии);

при наличии – документы умершего (паспорт, ИНН, копии);

свидетельство о смерти, выданное незаконными органами на временно неподконтрольных украинской власти территориях (медицинское свидетельство о смерти, копии);

заявление об установлении факта смерти на временно неподконтрольной территории (3 оригинала или 1 оригинал и две копии, одна копия для того, чтобы суд поставил отметку о принятии заявления).

Добавить к одному экземпляру заявления копии указанных выше документов, сформировав 2 пакета документов. Подать все 2 пакета документов в суд для рассмотрения. С собой необходимо иметь оригиналы вышеуказанных документов. «Обратите внимание, что обращаться необходимо в тот суд, который территориально находится там же, где и отдел РАГС, который предоставил отказ. Согласно практике юристов, рассмотрение дела в Харьковских судах проводится преимущественно в течение 1-2 суток, после чего заявитель получает решение суда», – отмечает адвокат.

Заявление подается родственниками умершего или их представителями. В нем должно быть указано:

Какой факт заявитель просит установить и с какой целью; Изложение доказательств, подтверждающих факт смерти (доказательствами по делу могут быть показания заявителей, свидетелей, фотографии, медицинские документы, вещественные доказательства, в частности звуко- и видеозаписи, заключения экспертов).

«Такое дело рассматривается судом безотлагательно с момента поступления соответствующего заявления. По результатам рассмотрения заявления суд выносит решение об установлении факта смерти лица или (в случае ненадлежащего формы заявления или отсутствия указанных в заявлении документов) о возвращении заявления, либо (в случае недостаточных доказательств) об отказе. Суд должен разъяснить порядок обжалования решения и безотлагательно выдать копию решения заявителю», – подчеркивает адвокат.

Для получения свидетельства о смерти лицо подает в ближайший отдел РАГС копию решения суда об установлении соответствующего факта и паспорт гражданина Украины.

Для получения свидетельства о рождении ребенка, родившегося в «Л-ДНР», родителям или другим законным представителям ребенка необходимо обратиться в любой отдел РАГС в пределах территории, подконтрольной легитимной власти Украины, и получить письменный отказ, который надо использовать при подготовке заявления в суд.

Подать в суд за пределами территории независимо от своего места жительства:

заявление об установлении факта рождения лица;

надлежащие доказательства, приведенные выше.

Такое дело рассматривается судом безотлагательно с момента поступления заявления. В случае удовлетворения заявления суд сразу выдает копию решения заявителю, в котором отмечает данные о дате и месте рождения ребенка, его пол, сведения о родителях или направляет копию решения в отдел РАГС для государственной регистрации (в случае отсутствия заявителя при принятии решения).

Суд возвращает заявление – в случае ненадлежащей формы заявления или отсутствия указанных в заявлении документов. Суд отказывает в удовлетворении заявления – в случае недостаточности доказательств.

Для получения свидетельства о рождении заявитель подает в отдел РАГС копию решения суда об установлении соответствующего факта и свой паспорт гражданина Украины.

Важно помнить: Родственниками являются : муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством, а также лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности, в частности лица, которые совместно проживают, но не находятся в браке. Законными представителями являются родители (усыновители), опекуны.

При таких обстоятельствах, ссылаясь на показания свидетелей, заявитель должен убедиться, что они смогут явиться в суд в день подачи заявления об установлении факта.

Решение по делам об установлении факта рождения или смерти лица на неподконтрольной территории может быть обжаловано в общем порядке, установленном настоящим кодексом. Обжалование решения не приостанавливает его исполнения.

По словам Глущенко, положениям п. 21 статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе» предусмотрены льготы по оплате судебного сбора, а именно «от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются заявители – по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, которые привели к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранения, пребывания в плену, незаконного лишения свободы или похищения, а также нарушение права собственности на движимое и/или недвижимое имущество».

Адвокат рекомендует заявителям просить освободить от уплаты судебного сбора, ссылаясь на п. 21 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» в заявлении об установлении фактов смерти/рождения как на основание для освобождения от уплаты судебного сбора.

«Важно помнить, что в соответствии с ч. 2 ст. 317 ГПК Украины, дела об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной Радой Украины, рассматриваются безотлагательно с момента поступления соответствующего заявления в суд», – резюмировал Владимир Глущенко.

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