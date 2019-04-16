В Одессу прибыли боевые машины Hummer для ВСУ. Новости

В морской порт Одессы из США прибыли 35 боевых машин Hummer для подразделений ВСУ, из них 20 бронированных и 15 медицинских. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

«США оказали нам помощь за последние годы более, чем на 400 млн долл. Мы получили противотанковые средства Javelin. Мы получили современные и наилучшие средства связи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты. Очень важно, что эта помощь направлена в ВСУ», – сказал он.

США направили Украине помощь в рамках бюджетных ассигнований Пентагона.

Напомним, ВСУ в последнее время получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

Как сообщалось ранее, в Украине за 3 года увеличили финансирование оборонно-промышленного комплекса в более чем 100 раз.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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