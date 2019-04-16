Из Киева в Мариуполь на Пасхальные праздники пустят еще один поезд. Новости

На выходной день, после празднования Пасхи, 29 апреля, из Киева в Мариуполь (Донецкая обл.) отправится дополнительный поезд № 210.

В «Укрзализнице» уточнили, что это дополнительный поезд, который станет четвертым по счету, и вывезет пассажиров из Киева в дни праздников.

Из столицы он отправится в 15:07, пробудет в пути 17:36. В Мариуполь дополнительный состав прибудет на следующий день в 8:43.

Расписание уже есть на сайте. Предварительная продажа откроется в ближайшее время.

Источник: сайт города Мариуполя