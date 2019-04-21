Такие, как и тысячу лет назад: Переселенец из Донецка производит средневековые боевые щиты (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Петр Тесновский основал мастерскую по изготовлению старинных реквизитов, которые покупают любители и знатоки истории из разных уголков Украины.

До вооруженного конфликта на Донбассе Петр Тесновский занимался активной общественной деятельностью и предпринимательством: основал общественную организацию «Клуб предпринимателей Донбасса», сплотив вокруг нее малый бизнес. В Донецке мужчина проводил форумы и учил молодежь основам предпринимательства. «В 2014 году все изменилось, неизвестные вооруженные люди пришли в Донецк. Друзья сказали, что в каких-то списках видели фамилию Тесновский. Я не стал уточнять, в каких, и с 200 грн в кармане и с одной сумкой вещей покинул город», – вспоминает он.

Изначально был Киев, дальше Полтава, потом Мариуполь. Мужчина овладел новым стилем жизни – ищи дом возле работы, а не работу у дома. Это – действует. И все же продолжал вести общественную деятельность. Поэтому, в одном из проектов, познакомился с членами исторического клуба реконструкции «Азовская дружина».

Знакомство и натолкнуло мужчину на изготовление оборудования для исторических реконструкций. «До сих пор я занимался консалтингом – коммерческим и социальным. Но понимал, что так будет не всегда. И я воспользовался случаем, что предоставили грантовые программы по развитию предпринимательства в регионе», – рассказал Петр Тесновский.

Так, летом 2018 года он подал заявку на участие в грантовой программе. «Я подал свой проект, на его защиту пришел с боевыми щитами – комиссия была поражена, и мой проект поддержали», – поделился Петр.

За грантовые деньги предпринимателю приобрели оборудование для изготовления щитов – различные станки для обработки древесины (сверлильный станок, фрезерную машину, дисковую пилу и другие), он добавил свои и оборудовал мастерскую. «Из фанеры и кожи я изготавливаю щиты времен средневековья – круглые, трапециевидной, каплевидной формы. Эти щиты такие, как и тысячу лет назад, – деревянные, оклеены тканью, обшитые кожей. Люди, которые это ценят и любят, заказывают такое. Это нишевый бизнес, но если попадешь в него и заинтересуешь покупателя, он станет постоянным клиентом», – рассказал предприниматель.

Заказы на изготовление щитов Петр Тесновский получает из разных уголков Украины – исторические клубы Львова, Киева, Запорожья, Каховки, Днепра заказывают их. Также, по словам Петра, сейчас в Украине есть много сторонников современного боя мечами. Спортсмены охотно покупают оборудование для этого. Со щитами мариупольского предпринимателя выступают на соревнованиях и исторических фестивалях в разных уголках Украины.

Недавно Петр попробовал также изготавливать старинную винтажную мебель. Планирует наладить сотрудничество с различными дизайнерскими фирмами и кафе, в интерьере которых используется старина. «К предпринимательству меня подтолкнул один знакомый, он имел 4 разных бизнеса, но каждый из них был успешным. По моему мнению, предприниматель – это человек, который делает определенные усилия, чтобы чем-то овладеть, изготовить, достичь. Я держусь этой философии», – поделился Петр.

Сейчас предприниматель также подал свою идею на краудфандинговую платформу – планирует собрать деньги, чтобы с молодежью выступать для туристов на побережье Азовского моря, показывая исторические бои и различные аттракционы.

Члены исторического клуба «Азовская дружина» также могут воспользоваться оборудованием Петра, чтобы изготовить для себя необходимое боевое снаряжение. В этом заключается социальная составляющая его бизнеса.

Вместе с мариупольским клубом предприниматель также реализует ряд социальных проектов – для местной молодежи и детей в городе выставляет палатки и оборудование для боя, где подростки могут попробовать свои силы с мечом и щитом.

В этом году клуб исторической реконструкции будет работать для мариупольцев в парках города. Таким образом, предприниматель Петр Тесновский вместе с единомышленниками привлекает молодежь историей на конкретных примерах.

Источник: Бизнес-Восток

Читайте также: